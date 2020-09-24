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Son depremler: Konya Emirgazi'de korkutan deprem!

Son depremler... Konya'nın Emirgazi ilçesinde sabah satlerinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 24.09.2020, 07:43
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Son depremler: Konya Emirgazi'de korkutan deprem!
Konya'nın Emirgazi ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde saat 07:26'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 17.43 km altında gerçekleşti.

#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Emirgazi (Konya)Tarih-Saat : 24.09.2020, 07:26:47 TSİEnlem : 38.0381 NBoylam : 34.0466 EDerinlik : 17.43 kmDetay : https://t.co/GUyYEg9TM0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Emirgazi (Konya)Tarih-Saat : 24.09.2020, 07:26:47 TSİEnlem : 38.0381 NBoylam : 34.0466 EDerinlik : 17.43 kmDetay : https://t.co/GUyYEg9TM0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
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