Son depremler: KKTC'de korkutan deprem
Son depremler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) deprem meydana geldi.
GÜNDEM 21.01.2021, 17:40
Son depremler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine merkez üssü KKTC'nin Gazi Magusa liman kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 55.68 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Gazi Magusa (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti)Tarih-Saat : 21.01.2021, 17:27:06 TSİEnlem : 35.1145 NBoylam : 33.7110 EDerinlik : 55.68 kmDetay : https://t.co/p7wBzqvFf6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Gazi Magusa (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti)Tarih-Saat : 21.01.2021, 17:27:06 TSİEnlem : 35.1145 NBoylam : 33.7110 EDerinlik : 55.68 kmDetay : https://t.co/p7wBzqvFf6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine merkez üssü KKTC'nin Gazi Magusa liman kentinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 55.68 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Gazi Magusa (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti)Tarih-Saat : 21.01.2021, 17:27:06 TSİEnlem : 35.1145 NBoylam : 33.7110 EDerinlik : 55.68 kmDetay : https://t.co/p7wBzqvFf6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Gazi Magusa (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti)Tarih-Saat : 21.01.2021, 17:27:06 TSİEnlem : 35.1145 NBoylam : 33.7110 EDerinlik : 55.68 kmDetay : https://t.co/p7wBzqvFf6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2021
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