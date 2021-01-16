Son depremler! İzmir'de korkutan deprem

Son dakika! AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.6 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Kusadasi Korfezi, 9.91 km. Menderes (Izmir)Tarih-Saat : 16.01.2021, 08:30:17 TSİEnlem : 37.9060 NBoylam : 27.0843 EDerinlik : 6.98 kmDetay : https://t.co/Yr6TlVdYrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2021



#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Kusadasi Korfezi, 9.91 km. Menderes (Izmir)Tarih-Saat : 16.01.2021, 08:30:17 TSİEnlem : 37.9060 NBoylam : 27.0843 EDerinlik : 6.98 kmDetay : https://t.co/Yr6TlVdYrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2021

