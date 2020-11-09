Son depremler: İzmir'de korkutan deprem

Son dakika! AFAD'ın açıkladığı son dakika bilgisine göre İzmir Seferihisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde bölgede 6.9 şiddetinde deprem meydana gelmiş ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti.

#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Ege Denizi, 18.40 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 09.11.2020, 07:20:35 TSİEnlem : 37.8751 NBoylam : 26.7796 EDerinlik : 6.98 kmDetay : https://t.co/QJIQmDgZuq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2020



#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Ege Denizi, 18.40 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 09.11.2020, 07:20:35 TSİEnlem : 37.8751 NBoylam : 26.7796 EDerinlik : 6.98 kmDetay : https://t.co/QJIQmDgZuq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 9, 2020

