Son depremler: İzmir'de bir deprem daha meydana geldi

Son dakika..... AFAD'ın yaptığı son dakika açıklamasına göre İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği açıklandı.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN

— A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Gelişmeleri takip ediyoruz.➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) October 31, 2020

