Son depremler: İzmir Seferihisar'da korkutan deprem
Son depremler... İzmir Seferihisar'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında gerçekleşti.
GÜNDEM 15.01.2021, 20:41
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Son depremler! İzmir'in Seferihisar ilçesinde deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Deniz'inin İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem saat 20.20'de meydana gelirken yerin 6.97 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİEnlem : 37.8676 NBoylam : 26.9310 EDerinlik : 6.97 kmDetay : https://t.co/piS2DxMxde@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2021
#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİEnlem : 37.8676 NBoylam : 26.9310 EDerinlik : 6.97 kmDetay : https://t.co/piS2DxMxde@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2021
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Deniz'inin İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Deprem saat 20.20'de meydana gelirken yerin 6.97 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİEnlem : 37.8676 NBoylam : 26.9310 EDerinlik : 6.97 kmDetay : https://t.co/piS2DxMxde@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2021
#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİEnlem : 37.8676 NBoylam : 26.9310 EDerinlik : 6.97 kmDetay : https://t.co/piS2DxMxde@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2021
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