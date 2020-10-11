Son depremler: İzmir Çeşme'de korkutan deprem!
Son depremler... Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında deprem meydana geldi.
GÜNDEM 11.10.2020, 09:04
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Son depremler! Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem EÇşme'ye 67 km uzaklıkta gerçekleşti.
Sarsıntı yerin 26.74 km altında meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Ege Denizi, 67.60 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 11.10.2020, 08:41:26 TSİEnlem : 38.4985 NBoylam : 25.5048 EDerinlik : 26.74 kmDetay : https://t.co/fxm2ugetH8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2020
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Ege Denizi, 67.60 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 11.10.2020, 08:41:26 TSİEnlem : 38.4985 NBoylam : 25.5048 EDerinlik : 26.74 kmDetay : https://t.co/fxm2ugetH8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2020
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem EÇşme'ye 67 km uzaklıkta gerçekleşti.
Sarsıntı yerin 26.74 km altında meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Ege Denizi, 67.60 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 11.10.2020, 08:41:26 TSİEnlem : 38.4985 NBoylam : 25.5048 EDerinlik : 26.74 kmDetay : https://t.co/fxm2ugetH8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2020
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Ege Denizi, 67.60 km. Çesme (Izmir)Tarih-Saat : 11.10.2020, 08:41:26 TSİEnlem : 38.4985 NBoylam : 25.5048 EDerinlik : 26.74 kmDetay : https://t.co/fxm2ugetH8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2020
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