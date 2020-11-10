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Son Dakika

Son depremler: İzmir Bergama'da korkutan deprem!

Son depremler... İzmir Bergama'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 10.11.2020, 07:45
Son depremler: İzmir Bergama'da korkutan deprem!
Son depremler! İzmir'in Bergama ilçesinde deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü İzmir'in Bergama ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.16 km altında gerçekleşti.

#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Bergama (Izmir)Tarih-Saat : 10.11.2020, 05:25:12 TSİEnlem : 39.0033 NBoylam : 27.1491 EDerinlik : 6.16 kmDetay : https://t.co/wtwS6txRP8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2020
#DepremBüyüklük : 3.6 (Mw)Yer : Bergama (Izmir)Tarih-Saat : 10.11.2020, 05:25:12 TSİEnlem : 39.0033 NBoylam : 27.1491 EDerinlik : 6.16 kmDetay : https://t.co/wtwS6txRP8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2020
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