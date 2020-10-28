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Son depremler: Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Son depremler... Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 28.10.2020, 12:28
Son depremler: Erzincan Tercan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Son depremler! Erzincan'ın Tercan ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 12:16'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 6.79 km altında gerçekleşti.

#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Tercan (Erzincan)Tarih-Saat : 28.10.2020, 12:16:14 TSİEnlem : 39.8691 NBoylam : 40.1658 EDerinlik : 6.79 kmDetay : https://t.co/XvPvyGDVcR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2020
#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Tercan (Erzincan)Tarih-Saat : 28.10.2020, 12:16:14 TSİEnlem : 39.8691 NBoylam : 40.1658 EDerinlik : 6.79 kmDetay : https://t.co/XvPvyGDVcR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 28, 2020
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