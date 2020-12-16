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Son depremler! En son nerede deprem oldu? 16 Aralık son deprem listesi
Yeni güne deprem haberleriyle uyanan Türkiye'de Kandilli ve AFAD son depremler listesi yayınlandı. İşte 16 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
GÜNDEM 16.12.2020, 16:55
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Yurt genelinde meydana gelen depremler yine gündem konusu olmayı sürdürüyor.
Ege fayında meydana gelen deprem hareketlilikleri devam ederken bugün Tükriye'nin farklı bölgelerinde de hareketlilikler yaşamıyor.
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Antalya Kumluca'da 3.3 Ege Denizinde 3.2 şiddetinde deprem yaşandı.
Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte 53 deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi’nin 16 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Van, Adana, Ezurum, Muğla, İzmir, Manisa, Mersin'de irili ufaklı depremler yaşandı.
İşte 16 Aralık 2020 tarihli son depremler
Ege fayında meydana gelen deprem hareketlilikleri devam ederken bugün Tükriye'nin farklı bölgelerinde de hareketlilikler yaşamıyor.
AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Antalya Kumluca'da 3.3 Ege Denizinde 3.2 şiddetinde deprem yaşandı.
Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
Türkiye ve çevresinde son 24 saatte 53 deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi’nin 16 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Van, Adana, Ezurum, Muğla, İzmir, Manisa, Mersin'de irili ufaklı depremler yaşandı.
İşte 16 Aralık 2020 tarihli son depremler
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