Son depremler: Elazığ’da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu

Son depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat:16.26 sıralarında merkez üstü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık yerin 7,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde hissedildi.

