Son Depremler... Elazığ'da 3,2 büyüklüğünde deprem!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, saat: 01.28 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.

Depremin merkezine en yakın yerleşim biri ise Çevrimtaş köyü oldu.

