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Son depremler: Elazığ Kovancılar'da korkutan deprem
Son depremler... Elazığ Kovancılar'da sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 29.11.2020, 08:47
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Son depremler! Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 08.33'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 12.23 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Kovancilar (Elazig)Tarih-Saat : 29.11.2020, 08:33:21 TSİEnlem : 38.8386 NBoylam : 40.1166 EDerinlik : 12.23 kmDetay : https://t.co/NQEbBx6sZh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2020
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Kovancilar (Elazig)Tarih-Saat : 29.11.2020, 08:33:21 TSİEnlem : 38.8386 NBoylam : 40.1166 EDerinlik : 12.23 kmDetay : https://t.co/NQEbBx6sZh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2020
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde saat 08.33'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 12.23 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Kovancilar (Elazig)Tarih-Saat : 29.11.2020, 08:33:21 TSİEnlem : 38.8386 NBoylam : 40.1166 EDerinlik : 12.23 kmDetay : https://t.co/NQEbBx6sZh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2020
#DepremBüyüklük : 3.7 (Mw)Yer : Kovancilar (Elazig)Tarih-Saat : 29.11.2020, 08:33:21 TSİEnlem : 38.8386 NBoylam : 40.1166 EDerinlik : 12.23 kmDetay : https://t.co/NQEbBx6sZh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2020
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