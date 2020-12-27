Son depremler: Elazığ beşik gibi sallanıyor! Yine deprem oldu
Son depremler... Elazığ beşik gibi sallanıyor. Dün öğle saatlerinde Sivrice'de meydana gelen depremin ardından bugün Elazığ Merkez'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.
GÜNDEM 27.12.2020, 09:53
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Son depremler! Elazığ'da deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Elazığ Merkez'de saat 09.37'de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 15.94 km altında gerçekleşti.
Öte yandan Elazığ'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin üzerinden 24 saat geçmeden bugün sabah 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre Elazığ Merkez'de saat 09.37'de 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 15.94 km altında gerçekleşti.
Öte yandan Elazığ'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin üzerinden 24 saat geçmeden bugün sabah 5.3 büyüklüğünde deprem oldu.
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