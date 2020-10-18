Son depremler: Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Son depremler... Ege'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 18.10.2020, 12:40
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Son depremler! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verisine göre saat 11.07'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Ege Denizi,Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİEnlem : 39.0790 NBoylam : 23.3870 EDerinlik : 8.00 kmDetay : https://t.co/y5GtLlfUU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2020
#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Ege Denizi,Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİEnlem : 39.0790 NBoylam : 23.3870 EDerinlik : 8.00 kmDetay : https://t.co/y5GtLlfUU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2020
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verisine göre saat 11.07'de merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Ege Denizi,Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİEnlem : 39.0790 NBoylam : 23.3870 EDerinlik : 8.00 kmDetay : https://t.co/y5GtLlfUU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2020
#DepremBüyüklük : 4.3 (Mw)Yer : Ege Denizi,Tarih-Saat : 18.10.2020, 11:07:11 TSİEnlem : 39.0790 NBoylam : 23.3870 EDerinlik : 8.00 kmDetay : https://t.co/y5GtLlfUU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2020
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