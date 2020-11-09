Son depremler! Ege yine beşik gibi! Bugün nerede deprem oldu?

Ülkemizde meyana gelen depremler gündem konusu olmaya devam ederken başta İngiltere olmak üzere bugün yine bazı illerimizde deprem meydana geldi.

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler endişeye sevk ederken 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığı İzmir depreminden bu yana Ege ve Ege denizi beşik gibi sallanıyor.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 9 Kasım Pazartesi tarihli son depremler listesine göre; Yalova, İzmir, Van, Aydın, Manisa, Marmara Denizi, Soma, Sisam Adası, Kuşadası Körfezi, Gökova Körfezi, Ege denizi'nde büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.



