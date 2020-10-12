Son depremler: Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem
Son depremler... Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ilçesine 144 km uzaklıkta oldu.
GÜNDEM 12.10.2020, 07:27
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Son depremler... Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 144 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yunanistan'ın Lasithi kentine 42 km uzaklıkta oldu.
Sarsıntı yerin 6.33 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİEnlem : 35.6963 NBoylam : 26.3253 EDerinlik : 6.33 kmDetay : https://t.co/IvzmS2H2Sz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİEnlem : 35.6963 NBoylam : 26.3253 EDerinlik : 6.33 kmDetay : https://t.co/IvzmS2H2Sz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
AFAD Deprem Dairesi'nin geçtiği son dakika verisine göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesine 144 km uzaklıkta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yunanistan'ın Lasithi kentine 42 km uzaklıkta oldu.
Sarsıntı yerin 6.33 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİEnlem : 35.6963 NBoylam : 26.3253 EDerinlik : 6.33 kmDetay : https://t.co/IvzmS2H2Sz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
#DepremBüyüklük : 5.0 (Mw)Yer : Ege Denizi, 42.09 km.Lasithi (Yunanistan), 144.03 km. Datça (Mugla)Tarih-Saat : 12.10.2020, 07:11:31 TSİEnlem : 35.6963 NBoylam : 26.3253 EDerinlik : 6.33 kmDetay : https://t.co/IvzmS2H2Sz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 12, 2020
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