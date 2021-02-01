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Son depremler: Ege Denizi beşik gibi sallanıyor
Son depremler... Ege Denizi beşik gibi sallanıyor. Midilli Adası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 01.02.2021, 15:09
Son depremler! Ege Denizi Midilli Adası'nda deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son verilere göre Ege Denizi Midilli Adası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 8.0 km altında gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son verilere göre Ege Denizi Midilli Adası'nda 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 8.0 km altında gerçekleşti.
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