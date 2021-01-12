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Son depremler: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
Gelen son dakika haberine göre, Denizli'de deprem meydana geldi. Merkez üssü Pamukkale olduğu söylendi.
GÜNDEM 12.01.2021, 10:10
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 09.30'da ve 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 09.30'da ve 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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