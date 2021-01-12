Son depremler: Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 09.30'da ve 7,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

