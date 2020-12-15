Son depremler! Dakika dakika 15 Aralık son deprem listesi

Yurt genelinde meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Erçiş ilçesi ve Ağrı'da olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Van'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen depremleri merak etmeye başladı.

AFAD yani Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Kuşadası Körfezi olan ve Aydın'da hissedilen 4.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremin 7.08 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?

Türkiye ve çevresinde son 24 saatte 28 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi’nin 15 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Van, Yalova, Malatya, Çanakkale ve Ege Denizi'nde irili ufaklı depremler yaşandı.

İşte 15 Aralık 2020 tarihli son depremler

