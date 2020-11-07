Son depremler... Bugün nerede deprem oldu?

Türkiye'de son bir yılda meydana gelen depremler yıkıcı etkiyi de gözler önüne seriyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)'den yapılan açıklamada 2020 yılında dünyada 6 ve üzeri büyüklükte toplam 105 deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Meydana gelen depremlerin 9 tanesi 7 şiddeti ya da daha üzerinde oldu..

Alaska, Jamaika, Rusya, Meksika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine ve Türkiye'de meydana gelen 7 ve üzeri depremlerin sadece 3'ünde ölüm meydana geldi.

2020'de meydana gelen depremde 195 kişi öldü 157’si Türk

Ülkemizin bir deprem ülkesi olması ve depremin nerede ne zaman meydana geleceğini tespit etmek zor.

Ancak depremden korunma yöntemleri ve alınacak tedbirlerle zararları en aza indirmek mümkün.

Ülkemizde meyana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ederken bugün yine bazı illerimizde deprem oldu...

Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın 7 Kasım Cumartesi tarihli son depremler listesine göre; Erzincan, Bursa, İzmir, Amasya, Bitlis, Aydın, Kuşadası Körfezi, Oniki Ada büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

