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Son Depremler! Bugün nerede deprem oldu? 9 Aralık deprem listesi
Günün ilk saatleri itibariyle son depremler de gündem oldu. Kandilli ve AFAD son depremler listesi yayınlandı. 9 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
GÜNDEM 09.12.2020, 09:35
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Yurdun pek çok noktasında meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi de yayınlandı.
İşte 9 Aralık 2020 Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi...
Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi’nin 9 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Malatya, İzmir, Balıkesir, Yalova, Konya, Denizli, Ankara, Muğla, Mersin'de büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 9 Aralık 2020 tarihli son depremler
İşte 9 Aralık 2020 Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi...
Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi’nin 9 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Malatya, İzmir, Balıkesir, Yalova, Konya, Denizli, Ankara, Muğla, Mersin'de büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
İşte 9 Aralık 2020 tarihli son depremler
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