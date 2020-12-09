Son Depremler! Bugün nerede deprem oldu? 9 Aralık deprem listesi

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi de yayınlandı.

İşte 9 Aralık 2020 Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi...

Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi’nin 9 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Malatya, İzmir, Balıkesir, Yalova, Konya, Denizli, Ankara, Muğla, Mersin'de büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.

İşte 9 Aralık 2020 tarihli son depremler



