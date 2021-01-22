Son Depremler! Bugün nerede deprem oldu? 22 Ocak deprem listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde dün saat 02.37'de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

Ege fay hattında meydana gelen deprem hareketlilikleri sürerken bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde de hareketlilikler yaşanıyor.

Bugün AFAD'ın açıkladığı bilgiye göre Muş Merkez'de 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Bir başka deprem haberi de Sivas'tan geldi. Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3,9

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün saat 15:50 civarına kadar Türkiye ve çevresinde 60 deprem meydana geldi.

22 Ocak 2021 tarihli son depremler listesine göre; Ankara, İstanbul, Bolu, Denizli, Balıkesir, Bingöl, Muğla, Mersin, Adıyaman, Elazığ'da irili ufaklı depremler yaşandı.



