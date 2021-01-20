Son Depremler! Bugün nerede deprem oldu? 20 Ocak deprem listesi

Topraklarının büyük çoğunluğu fay hatları üzerinde bulunan Türkiye 2020 yılında depremler açısından hareketli bir yıl geçirdi.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 24 bin deprem meydana geliyor. Ancak 2020 yılında ise bu ortalama yükseldi. Buna göre yılın sadece ilk sekiz ayında 24 bine yakın deprem oluştu.

2021 yılında da deprem gündem konusu olmayı sürdürüyor.

Ege fay hattında meydana gelen deprem hareketlilikleri sürerken bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde de hareketlilikler yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından bugün yapılan açıklamada Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün saat 16:50 civarına kadar Türkiye ve çevresinde 40 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü Bingöl Kabayel - Yedisu mevkiinde oluştu. Depremin şiddeti ise 3.7 oldu.

20 Ocak 2021 tarihli son depremler listesine göre; Elazığ, Muğla, İzmir, Denizli, Erzurum, Kütahya, Bingöl, Malatya ve Bilecik'te irili ufaklı depremler yaşandı.



