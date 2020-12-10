Son Dakika
Son Depremler! Bugün nerede deprem oldu? 10 Aralık deprem listesi
Kandilli ve AFAD son depremler listesi yayınlandı. 10 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
GÜNDEM 10.12.2020, 17:04
Yurt genelinde meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.
Vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen depremleri merak ederken son depremler listesi de yayınlandı.
Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
İşte 10 Aralık 2020 Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi...
Türkiye ve yakınlarında son 24 saatte 16 deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi’nin 10 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Osmaniye, Balıkesir, Aydın, Ordu, Bursa, Bolu, Gaziantep irili ufaklı depremler yaşandı.
İşte 10 Aralık 2020 tarihli son depremler
Vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen depremleri merak ederken son depremler listesi de yayınlandı.
Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?
İşte 10 Aralık 2020 Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi...
Türkiye ve yakınlarında son 24 saatte 16 deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi’nin 10 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Osmaniye, Balıkesir, Aydın, Ordu, Bursa, Bolu, Gaziantep irili ufaklı depremler yaşandı.
İşte 10 Aralık 2020 tarihli son depremler
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 10 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü