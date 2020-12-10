Son Depremler! Bugün nerede deprem oldu? 10 Aralık deprem listesi

Yurt genelinde meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen depremleri merak ederken son depremler listesi de yayınlandı.

Peki Türkiye'de son 24 saatte nerede deprem oldu?

İşte 10 Aralık 2020 Kandilli ve AFAD'ın son depremler listesi...

Türkiye ve yakınlarında son 24 saatte 16 deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi’nin 10 Aralık 2020 tarihli son depremler listesine göre; Osmaniye, Balıkesir, Aydın, Ordu, Bursa, Bolu, Gaziantep irili ufaklı depremler yaşandı.

İşte 10 Aralık 2020 tarihli son depremler

