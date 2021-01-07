Son depremler: Bingöl'de deprem mi oldu? Kaç şiddetinde...

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 03:47'de 3.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 6.98 km olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

