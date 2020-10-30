Son depremler: Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Son depremler! Bingöl'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl Merkez'e bağlı Alibir köyü yakınlarında saat 11.48'de deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7.62 kilometre altında gerçekleşti. Deprem Bingöl'de kısa süreli paniğe neden olurken ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3,9, merkez üssünü ise Çukurca köyü olarak açıkladı.

