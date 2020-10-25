Son depremler: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son depremler! Bingöl Merkez'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl Merkez'de saat 12:37'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7.10 km altında gerçekleşti.

Deprem kısa süreliğine paniğe neden olurken gelen ilk bilgilere göre herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.



#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Merkez (Bingöl)Tarih-Saat : 25.10.2020, 12:37:28 TSİEnlem : 38.9660 NBoylam : 40.4440 EDerinlik : 7.10 kmDetay : https://t.co/9BpGVdggDn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2020

#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Merkez (Bingöl)Tarih-Saat : 25.10.2020, 12:37:28 TSİEnlem : 38.9660 NBoylam : 40.4440 EDerinlik : 7.10 kmDetay : https://t.co/9BpGVdggDn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2020

