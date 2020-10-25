Reklam

Son Dakika

Son depremler: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son depremler... Bingöl Merkez'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÜNDEM 25.10.2020, 12:52
Son depremler: Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem!
Son depremler! Bingöl Merkez'de deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl Merkez'de saat 12:37'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7.10 km altında gerçekleşti.
Deprem kısa süreliğine paniğe neden olurken gelen ilk bilgilere göre herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.

#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Merkez (Bingöl)Tarih-Saat : 25.10.2020, 12:37:28 TSİEnlem : 38.9660 NBoylam : 40.4440 EDerinlik : 7.10 kmDetay : https://t.co/9BpGVdggDn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2020
#DepremBüyüklük : 4.0 (Mw)Yer : Merkez (Bingöl)Tarih-Saat : 25.10.2020, 12:37:28 TSİEnlem : 38.9660 NBoylam : 40.4440 EDerinlik : 7.10 kmDetay : https://t.co/9BpGVdggDn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2020
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 5 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Göztepe 6 7
8. Erzurumspor 5 7
9. Sivasspor 4 7
10. Başakşehir 6 7
11. Gaziantep FK 6 7
12. Hatayspor 4 7
13. Konyaspor 5 6
14. Kayserispor 5 6
15. Çaykur Rizespor 5 5
16. Trabzonspor 5 5
17. Malatyaspor 5 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 4 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. Samsunspor 7 14
3. İstanbulspor 6 13
4. Ankara Keçiörengücü 7 13
5. Altınordu 7 13
6. Adana Demirspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leeds United 6 10
5. Crystal Palace 6 10
6. Chelsea 6 9
7. Leicester City 5 9
8. Arsenal 5 9
9. Wolverhampton 5 9
10. Tottenham 5 8
11. West Ham 6 8
12. Man City 5 8
13. Southampton 5 7
14. Newcastle 5 7
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Sociedad 6 11
4. Villarreal 6 11
5. Osasuna 6 10
6. Getafe 5 10
7. Elche 5 10
8. Cádiz 6 10
9. Granada 5 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Athletic Bilbao 6 6
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3