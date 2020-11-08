Son depremler: Bingöl Karlıova'da 4,2 büyüklüğünde deprem!
Son depremler... Bingöl Karlıova'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 08.11.2020, 12:36
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Son depremler! Bingöl'ün Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 9,12 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 4.2 (ML)Yer : Karliova (Bingöl)Tarih-Saat : 08.11.2020, 12:22:54 TSİEnlem : 39.3793 NBoylam : 40.7516 EDerinlik : 9.15 kmDetay : https://t.co/MDGxmv6jLN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2020
#DepremBüyüklük : 4.2 (ML)Yer : Karliova (Bingöl)Tarih-Saat : 08.11.2020, 12:22:54 TSİEnlem : 39.3793 NBoylam : 40.7516 EDerinlik : 9.15 kmDetay : https://t.co/MDGxmv6jLN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2020
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 12.22'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 9,12 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 4.2 (ML)Yer : Karliova (Bingöl)Tarih-Saat : 08.11.2020, 12:22:54 TSİEnlem : 39.3793 NBoylam : 40.7516 EDerinlik : 9.15 kmDetay : https://t.co/MDGxmv6jLN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2020
#DepremBüyüklük : 4.2 (ML)Yer : Karliova (Bingöl)Tarih-Saat : 08.11.2020, 12:22:54 TSİEnlem : 39.3793 NBoylam : 40.7516 EDerinlik : 9.15 kmDetay : https://t.co/MDGxmv6jLN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 8, 2020
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