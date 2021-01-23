Son depremler: Azerbaycan'da şiddetli deprem oldu

Son depremler! Azerbaycan'da deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre saat 16.22'de Azerbaycan'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.



#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/hK8iJOh8No23.01.2021, 16:22:33 TSİBüyüklük: 4.3Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021

#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/hK8iJOh8No23.01.2021, 16:22:33 TSİBüyüklük: 4.3Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021

