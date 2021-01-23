Son Dakika
Son depremler: Azerbaycan'da şiddetli deprem oldu
Son depremler! Azerbaycan'da şiddetli deprem oldu. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4,3 olarak açıklandı.
GÜNDEM 23.01.2021, 16:41
Son depremler! Azerbaycan'da deprem oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre saat 16.22'de Azerbaycan'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.
#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/hK8iJOh8No23.01.2021, 16:22:33 TSİBüyüklük: 4.3Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021
#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/hK8iJOh8No23.01.2021, 16:22:33 TSİBüyüklük: 4.3Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre saat 16.22'de Azerbaycan'da 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 5.0 km altında gerçekleşti.
#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/hK8iJOh8No23.01.2021, 16:22:33 TSİBüyüklük: 4.3Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021
#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/hK8iJOh8No23.01.2021, 16:22:33 TSİBüyüklük: 4.3Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 23, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Alanyaspor
|19
|31
|6. Hatayspor
|19
|31
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Sivasspor
|19
|24
|13. Rizespor
|19
|24
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Burnley
|18
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü