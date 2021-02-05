Son depremler: Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Son depremler! Azerbaycan'da deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün geçtiği son dakika verisine göre Azerbaycan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.2 km altında gerçekleşti.



#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/tnwaKhyHDn05.02.2021, 18:36:07 TSİBüyüklük: 4.9Derinlik: 5.2 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 5, 2021

#DEPREMAZERBAYCAN https://t.co/tnwaKhyHDn05.02.2021, 18:36:07 TSİBüyüklük: 4.9Derinlik: 5.2 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 5, 2021

