Son depremler! Aydın ve İzmir 5.1'le sallandı

Son depremler! Aydın ve İzmir 5.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı sarsıntı ile sallandı.

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İzmir'de de hissedildi. Sarsıntı yerin 7.73 km altında gerçekleşti.

