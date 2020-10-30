Son depremler! Aydın ve İzmir 5.1'le sallandı
Son depremler... Aydın ve İzmir öğlen meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5.1'le sallandı.
GÜNDEM 30.10.2020, 18:34
Son depremler! Aydın ve İzmir 5.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı sarsıntı ile sallandı.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem İzmir'de de hissedildi. Sarsıntı yerin 7.73 km altında gerçekleşti.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem İzmir'de de hissedildi. Sarsıntı yerin 7.73 km altında gerçekleşti.
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