Son depremler: Aydın Kuşadası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem
Son depremler... Aydın'ın Kuşadası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 30.10.2020, 15:34
Son depremler! İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı yerin 7.01 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 4.8 (Mw)Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİEnlem : 37.8140 NBoylam : 26.9193 EDerinlik : 7.01 kmDetay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
#DepremBüyüklük : 4.8 (Mw)Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİEnlem : 37.8140 NBoylam : 26.9193 EDerinlik : 7.01 kmDetay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı yerin 7.01 km altında gerçekleşti.
#DepremBüyüklük : 4.8 (Mw)Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİEnlem : 37.8140 NBoylam : 26.9193 EDerinlik : 7.01 kmDetay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
#DepremBüyüklük : 4.8 (Mw)Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİEnlem : 37.8140 NBoylam : 26.9193 EDerinlik : 7.01 kmDetay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü