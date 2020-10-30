Son depremler: Aydın Kuşadası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem

Son depremler! İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aydın'ın Kuşadası'nda 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı yerin 7.01 km altında gerçekleşti.

#DepremBüyüklük : 4.8 (Mw)Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİEnlem : 37.8140 NBoylam : 26.9193 EDerinlik : 7.01 kmDetay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020

#DepremBüyüklük : 4.8 (Mw)Yer : Ege Denizi, 15.96 km. Kusadasi (Aydin)Tarih-Saat : 30.10.2020, 15:01:37 TSİEnlem : 37.8140 NBoylam : 26.9193 EDerinlik : 7.01 kmDetay : https://t.co/KqU2eAYKhg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 30, 2020

