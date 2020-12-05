Son depremler! Antalya'da korkutan deprem...

Antalya ve çevresinde korkuya neden olan bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı. Kandilli ise depremin şiddetini 5.4 olarak açıkladı.

AFAD, "Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 15.44'te 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu.



Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Depremle ilgili bize ulaşan olumsuz bir ihbar yok" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz, "Bir hasar bilgisi henüz gelmedi. Şimdilik bir sorun yok" dedi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Evlerinin önüne çıkmak isterlerse müsaade ediyoruz. Sokağa çıkma yasağımız var tabi. 112'ye telefonlar geldi, buradan da duyurmak isterim." ifadelerini kullandı.



