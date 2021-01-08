Son depremler! 4 saatte 8 deprem meydana geldi...

Topraklarının büyük çoğunluğu fay hatları üzerinde bulunan Türkiye 2021 yılında da deprem konusunda yine hareketli bir yıl olmayı sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre gece saat 03.21'de merkez üssü Pamukkale ilçesi Irlıganlı olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bu depremin ardından aynı bölgede saat 03.46'da 3.6, saat 04.33'de ise 3.7'lik depremler oldu.

İlçede 4 saatte büyüklükleri 1.1 ile 3.7 arasında değişen 8 deprem meydana geldi.

Depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.



Türkiye genelinde meydana gelen depremler yine gündem konusu olmaya devam ediyor.

Ege fay hattında meydana gelen deprem hareketlilikleri sürerken bugün Türkiye'nin farklı bölgelerinde de hareketlilikler yaşanıyor.

AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün saat 13:30'a kadar Türkiye ve çevresinde 67 deprem meydana geldi.

Bu depremlerin en büyüğü Pamukkale ilçesi Irlıganlı'da oluştu. Depremin şiddeti ise 3,7 olarak belirlend.i

8 Ocak 2021 tarihli son depremler listesine göre;Elazığ, Denizli, Kocaeli, Kırşehir,Gaziantep, Yalova, Van, Isparta, Muğla, Bitlis, Niğde'de irili ufaklı depremler yaşandı.



