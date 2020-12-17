Son depremler! 17 Aralık deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listesini durmadan güncelliyor. Vatandaşlar ise Akdanezide meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası bulundukları bölgede deprem olup olmadığını son depremler listesine bakarak sorguluyorlar.

Peki 17 Aralık 2020 bugün deprem oldu mu? İşte yayınlanan son deprem listeleri.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.19'da 12 km derinliğinde Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 404 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlenirken Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede olağan yaşamın devam ettiğini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı" açıklamasında bulundu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi internet sayfasında yer alan bilgilere göre saat 10:19'da 14.6 km derinliğinde Girit Adası'nda meydana gelen depremin büyüklüğünün ise 4 olduğu açıklanırken depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi internet sayfasında yer alan bilgilere göre saat 00:30'da 56.7 km derinliğinde Oniki Adalar'da meydana gelen depremin büyüklüğünün ise 3.2 olduğu açıklanırken depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.



