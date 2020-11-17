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Son deprem nerede oldu? Bugün Türkiye'de meydana gelen depremler!
Geçtiğimiz haftalarda İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam ediyor. İşte 17 Kasım 2020 Salı tarihli son depremler
GÜNDEM 17.11.2020, 11:11
İzmir’deki depremin ardından ülkenin en gerçek sorunlarından biri olan deprem yine gündem konusu olmaya devam ediyor...
Özellikle ülke nüfusunun yüzde 20’sinin yaşadığı ve yakın gelecekte 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olması beklenen İstanbul’daki vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor.
Deprem ülkesiyiz sözde, hala bina envanterimiz yok.
17 Kasım 2020 Salı tarihli son depremler listesine göre; İzmir, Manisa, Muğla, Osmaniye, Erzincan, Adıyaman, Balıkesir, Diyarbakır, Aydın, Ege Denizi, Kuşadası Körfezi, Sisam Adası'nda büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
Özellikle ülke nüfusunun yüzde 20’sinin yaşadığı ve yakın gelecekte 7 şiddetinin üzerinde bir deprem olması beklenen İstanbul’daki vatandaşların endişeli bekleyişleri sürüyor.
Deprem ülkesiyiz sözde, hala bina envanterimiz yok.
17 Kasım 2020 Salı tarihli son depremler listesine göre; İzmir, Manisa, Muğla, Osmaniye, Erzincan, Adıyaman, Balıkesir, Diyarbakır, Aydın, Ege Denizi, Kuşadası Körfezi, Sisam Adası'nda büyüklü-küçüklü depremler yaşandı.
Dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunan Türkiye'de bugün nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
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