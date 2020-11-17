Son dakika:Okullarda ara tatil uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Kabine toplantısı başladı. Kabine toplantısının en önemli gündem konularından biri de yükselişe geçen koronavirüs ile ilgili alınacak yasak ve kısıtlamalar. Peki, milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren okulların son durumu ne olacak? Okullarda ara tatil uatılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? bu soruların cevabı kabine toplantısında alınan kararlar sonrası netlik kazanacak.

Okullarda ara tatil uzayacak mı? Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de bir araya geldi. Toplantı saat 15.55'te başladı.Kabine Toplantısı öncesi vatandaşların en çok merak ettiği sorular, "Okullarda ara tatil uzayacak mı?" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beraber hangi yasak ve kısıtlamaların geldiği belli olacak. haberinin detayları...



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu dün yeni tavsiye kararları almıştı. Bilim Kurulu'nun kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin vakaların tehlikeli boyutlarda olduğu illerde sokağa çıkma kısıtlamasına gidebileceği belirtiliyor.Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilirken, geçtiğimiz hafta ara tatile girilmişti. Ara tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı tartışılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı paylaşımlarda, vakaların artmasının eğitimi zora soktuğunu belirtiyor.

Bugünkü toplantıda okulların ara tatilinin uzayabileceği iddia ediliyor.

