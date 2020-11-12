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Son Dakika

Son Dakika! Youtube'ta erişim sorunu var! Videolara seyredilemiyor

Video paylaşım platformu Youtube'a erişim sağlanmıyor. Kullanıcıların videolara ulaşamadığı görüldü.

GÜNDEM 12.11.2020, 04:16
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Son Dakika! Youtube'ta erişim sorunu var! Videolara seyredilemiyor
Video paylaşım platformu Youtube'da videolara erişim sağlanamıyor.
Kullanıcılar video seyretmek istediğinde "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı ile karşılaştı.
Söz konusu erişim probleminin neden kaynaklandığı kullanıcılar tarafından merak edilirken yaşanan erişim sorununun ne zaman çözüleceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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