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Son dakika! Yılın son Kabine Toplantısı sona erdi
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
GÜNDEM 28.12.2020, 18:11
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor. Yılın son kabine toplantısı, saat 15.00'te başladı. Toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele oldu. Salgınla mücadeledeki son durum, yeni tedbirler ve aşı takvimi ele alındı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edildi. Evlatlarımızdan beklentimiz bu marşı içine sindirmeleridir. Biz 'büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı'na sahip çıkması mümkün değildir.
İstiklal Marşı'mızdaki her lafı özümseyen gençlerimiz var. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan bir nesil var.
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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"2021 yılı 'İstiklal Marşı Yılı' olarak kabul edildi. Evlatlarımızdan beklentimiz bu marşı içine sindirmeleridir. Biz 'büyük ve güçlü Türkiye' dedikçe kulaklarını kapatanların İstiklal Marşı'na sahip çıkması mümkün değildir.
İstiklal Marşı'mızdaki her lafı özümseyen gençlerimiz var. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan bir nesil var.
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