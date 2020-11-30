Son dakika: Yeni yasaklar geliyor mu? Kabine toplantısı başladı

Son dakika haberi... Beştepe gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, toplantısında koronavirüs ile mücadelede yeni tebdirler ele alınacak. Kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlatacak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.

Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

