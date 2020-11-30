Son Dakika
Son dakika: Yeni yasaklar geliyor mu? Kabine toplantısı başladı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
GÜNDEM 30.11.2020, 15:47
3
Son dakika haberi... Beştepe gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, toplantısında koronavirüs ile mücadelede yeni tebdirler ele alınacak. Kabine toplantısına Cumhurbaşkanı Rece Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. Toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlatacak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.
Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.
Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.
Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 30 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|23
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|10
|20
|4. Beşiktaş
|9
|16
|5. Kasımpaşa
|10
|15
|6. Gaziantep FK
|10
|15
|7. Başakşehir
|10
|14
|8. Karagümrük
|9
|13
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Antalyaspor
|10
|10
|16. Sivasspor
|8
|9
|17. Erzurumspor
|9
|9
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|9
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|11
|23
|2. Ankara Keçiörengücü
|11
|21
|3. Samsunspor
|11
|20
|4. Adana Demirspor
|10
|18
|5. İstanbulspor
|10
|18
|6. Tuzlaspor
|10
|18
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Bandırmaspor
|11
|11
|14. Ümraniye
|11
|10
|15. Menemen Belediyespor
|9
|9
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|21
|2. Liverpool
|10
|21
|3. Chelsea
|10
|19
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|10
|17
|6. Wolverhampton
|10
|17
|7. Everton
|10
|16
|8. M. United
|9
|16
|9. Aston Villa
|8
|15
|10. Man City
|9
|15
|11. West Ham
|9
|14
|12. Leeds United
|10
|14
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Arsenal
|10
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|11
|24
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|11
|20
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Barcelona
|9
|14
|8. Granada
|10
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|13
|10. Elche
|9
|13
|11. Getafe
|10
|13
|12. Deportivo Alaves
|11
|13
|13. Valencia
|11
|12
|14. Real Betis
|10
|12
|15. Osasuna
|10
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Celta de Vigo
|11
|10
|19. Levante
|10
|8
|20. Huesca
|11
|7
Sayfalar Tümü