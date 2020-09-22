Son dakika! Yeni vaka tablosu açıklandı
Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.692 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 65 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.
GÜNDEM 22.09.2020, 19:27
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Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.
Ağır hasta sayımız 1.522’ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1.692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız.
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