Son dakika… Yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başlandı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerin bir bölümü uygulanmaya başlandı. Buna göre saat 20.00'de kısıtlamaya dahil olan iş yerleri kapatıldı.
GÜNDEM 20.11.2020, 20:36
İçişleri Bakanlığı, bugün saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde koronavirüse karşı alınan yeni tedbirlerle ilgili genelge yayımlamıştı.
Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar da 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokağa çıkma sınırlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca, “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00’den Pazar sabah 10.00’a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00’den Pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz” dedi.
Genelgeye göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecekler. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00’den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ise 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar da 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sokağa çıkma sınırlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca, “Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00’den Pazar sabah 10.00’a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00’den Pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz” dedi.
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