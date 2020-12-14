Son dakika! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ülke ve millet olarak bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, insani nice krizle aynı anda mücadele verdiğimiz, inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Bu samimi çabalarımıza her devletten, her kesimden destek beklerken maalesef haksız ve saplantılı ithamlara maruz kalabiliyoruz. Son dönemde Amerika'da ve Avrupa'da yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü vericidir.

Halbuki Türkiye AB'den yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Aynı şekilde ABD'nin de terör örgütüne karşı mücadelede destek bekliyoruz. Biz ne komşularla ne de gerilim, çatışma peşinde koşan ülke asla değiliz. Tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

Kimsenin hakkını yemediğimiz gibi kimseye de hakkımızı yedirmeyiz. Libya'dan Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Kafkasya'ya uzanan coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içindeyiz. Nerede haksızlık varsa adaletin tesisi için çaba harcıyoruz. Ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de mazlum ve mağdurlara umut veriyor.

Dağlık Karabağ'da yaşananlar ülkemizin kararlı duruşunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye tıpkı 1 asır önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun yaptığı gibi Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır.

Türkiye ve Azerbaycan bu hissiyatla bir kez daha öz kardeş olarak kucaklaşmış, maziden atiye uzanan yepyeni köprü inşa etmiştir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteğiyle 44 süren vatan muhaberesini hamdolsun zaferle taçlandırmıştır. 30 yıldır işgal altında tutulan topraklar kurtarılmış, Dağlık Karabağ hasreti son bulmuştur. Kazanılan zafer askeri, diplomatik, siyasi açıdan çok büyük anlamlar taşıyor.

Laçin'den Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbecer'e tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık ezan-ı Muhammediler süslüyor. İnşallah bundan sonra bölgede merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine işbirliğinin, husumet yerine iyi komşuluk işbirliğinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır."

