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Son Dakika: Varlık Fonu'ndan THY iddialarına yalanlama

Türkiye Varlık Fonu'nun THY hisselerini satacak iddialarını Genel Müdürü Zafer Sönmez yalanladı. Sönmez "Bu manipüle edilecek bir konu değildir" dedi

GÜNDEM 03.10.2020, 15:58
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Son Dakika: Varlık Fonu'ndan THY iddialarına yalanlama
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez: Bizim 1 tane bile THY hissesi satma planımız yoktur. Bu manipüle edilecek bir konu değildir
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