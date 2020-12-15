Son Dakika! Van'da şiddetli deprem! Büyüklüğü korkuttu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van'da deprem oldu.

Rasathane'nin verilerine göre Van'ın Ermişler ilçesinde gerçekleşen depremin 4.7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.

Saat 00:58'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiğini bildirildi.

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