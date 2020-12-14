Son Dakika! Van'da deprem oldu

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van'da deprem oldu.

Rasathane'nin verilerine göre Van'ın Saray ilçesinde gerçekleşen depremin 3.4 büklüğünde olduğu kaydedildi.

Saat 01:02'de gerçekleşen depremin yerin 5 km derinliğinde meydana geldiğini bildirildi.



#DEPREMYAMANYURT-SARAY (VAN) https://t.co/2Q4NTexxM114.12.2020, 01:02:54 TSİBüyüklük: 3.4Derinlik: 5.0 km#Kandilli

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 13, 2020





#DEPREMYAMANYURT-SARAY (VAN) https://t.co/2Q4NTexxM114.12.2020, 01:02:54 TSİBüyüklük: 3.4Derinlik: 5.0 km#Kandilli — Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 13, 2020

