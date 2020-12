Son Dakika! Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den deprem açıklaması

Van'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Twitter hesabından 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair açıklama yapan Vali Bilmez, şu paylaşımı yaptı:

"Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."

