Son Dakika! Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den deprem açıklaması
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında açıklama yaptı.
GÜNDEM 15.12.2020, 01:47
Van'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
Twitter hesabından 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair açıklama yapan Vali Bilmez, şu paylaşımı yaptı:
"Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."
Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor.Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.#deprem
— Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) December 14, 2020
Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor.Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.#deprem — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) December 14, 2020 pushfn('ads');
Twitter hesabından 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair açıklama yapan Vali Bilmez, şu paylaşımı yaptı:
"Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."
Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor.Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.#deprem
— Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) December 14, 2020
Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor.Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.#deprem — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) December 14, 2020 pushfn('ads');
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