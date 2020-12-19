Son dakika: Vaka ve vefat sayıları günler sonra düştü
29 Ekim günü koronadan 241 kişi vefat etti, 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi...
GÜNDEM 19.12.2020, 21:10
Korona salgınını önlemek için alınan tedbirler işe yaradı, vaka ve ölüm sayıları düşüşe geçti. 19 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 4 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 6 gün sonra düşüşe geçerek 241 olarak açıklandı. Böylece toplam vefat sayısı 17 bin 851'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
19 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 241 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 851'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 4 bin 285'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, günlük iyileşen hasta sayısı bir kez daha yeni vaka sayısını geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635'e, ağır hasta sayısı ise 5501'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.
19 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4 bin 2'si semptomatik olmak üzere toplam 22 bin 195 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 241 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 851'e toplam vaka sayısı ise 2 milyon 4 bin 285'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, günlük iyileşen hasta sayısı bir kez daha yeni vaka sayısını geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 25 bin 516 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 280 bin 635'e, ağır hasta sayısı ise 5501'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" ifadelerini kullandı.
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