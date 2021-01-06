Son Dakika: Uzaktan eğitim süresi uzatıldı! Okullar ne zaman açılacak?
Uzaktan eğitimine devam eden öğrenciler için alınan yeni karar açıklnadı. 4 Ocak'a kadar süreceği açıklanan uzaktan eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nca 22 Ocak'a kadar uzatıldı.
GÜNDEM 06.01.2021, 10:36
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Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süreci ve okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemelere gitti.
4 Ocak'ta sona erecek olan uzaktan eğitim bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla uzatıldı.
Uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.
Öte yandan okullarda yarıyıl tatili de 25 Ocak'ta başlayacak ve üç hafta sürecek.
Karne dağıtımları 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren okul yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde dağıtılacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.
Böylelikle 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
4 Ocak'ta sona erecek olan uzaktan eğitim bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla uzatıldı.
Uzaktan eğitimin 22 Ocak'a kadar devam edeceği belirtildi.
Öte yandan okullarda yarıyıl tatili de 25 Ocak'ta başlayacak ve üç hafta sürecek.
Karne dağıtımları 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren okul yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde dağıtılacak.
25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek.
Böylelikle 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
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